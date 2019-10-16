Bergüzar Korel ilk kez konuştu

İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün rutin doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Muayenehane çıkışı objektife takılan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün rutin doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Muayenehane çıkışı objektife takılan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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