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Bergüzar Korel ilk kez konuştu

İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün rutin doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Muayenehane çıkışı objektife takılan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Behlül AYDIN
16.10.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel ilk kez konuştuNext

İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün rutin doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Muayenehane çıkışı objektife takılan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Etiketler: zeynep korel
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