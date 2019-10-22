Bergüzar Korel havale mi geçirdi?

Oyuncu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep'in Amerika'da evlere temizliğe gittiği ortaya çıkmış, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu. Savaş Özbey, Bergüzar Korel cephesinde yaşananları bugünkü köşesine taşıdı...
Oyuncu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep'in Amerika'da evlere temizliğe gittiği ortaya çıkmış, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu. Savaş Özbey, Bergüzar Korel cephesinde yaşananları bugünkü köşesine taşıdı...
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