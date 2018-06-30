Bergüzar Korel güzelliği ile büyüledi

Güney Amerika, Balkanlar ve Ortadoğu’nun yanı sıra dünyanın pek çok yerinde sevilen, başarılı oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Beyrut Uluslar arası Film Festivali’nde “Uluslar arası En İyi Kadın Oyuncu” ve “Uluslar arası En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.
Şimdiye kadar rol aldıkları ve dünyanın dört bir yanında yayınlanmaya devam eden Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve son olarak iki sezon boyunca “Vatanım Sensin” dizisiyle beğeni toplayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Beyrut Uluslar arası Film Festivali”nde en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.