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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
14 Kasım 2019 - 10:18,

Bergüzar Korel: Çocuklarımızı hiçbir zaman iş ortamına sokmayız

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç reklam yüzü oldu. Çiftin rol aldığı “İçimden geldi” temalı reklam kampanyası için önceki akşam Rahmi Koç Müzesi’nde bir davet düzenlendi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Başkan Yardımcısı Şükran Güzeliş’in ev sahipliği yaptığı gece iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturdu.

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İlk kez bir reklam filminde birlikte kamera karşısına geçen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, güzel bir işbirliği olduğunu belirterek mutluklarını ifade etti.

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İkinci çocuklarını bekleyen çift, aile olarak reklamlarda oynayıp oynamayacakları sorulunca “Çocuklarımızı hiçbir zaman iş ortamına sokmayız” dedi.

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Bebeklerinin adına henüz karar vermediklerini de söyleyen Korel ve Ergenç, “Ali gibi sade ve eski bir isim düşünüyoruz” diye konuştu.

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Şükran Güzeliş - Halit Ergenç - Bergüzar Korel - Emil Güzeliş

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Fatih-Esra Öztürk

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Esra Erol

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Sinan Öncel - Şükran Güzeliş - Emil Güzeliş - Mustafa Kamar

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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