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Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 15:25, /

Beren Saat'in Atiye'deki sahneleri çok konuşuldu

Beren Saat ara verdiği setlere internet dizisi ile geri döndü.

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Saat'in İstanbullu bir ressamı canlandırdığı 'Atiye'nin ilk sezonu bugün izleyiciyle buluştu.

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Beren Saat ile Metin Akdülger'in ilk bölümdeki sevişme sahneleri çok konuşuldu.

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İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizide Beren Saat makyajsız olarak kamera karşısına geçti.

4ATİYENİN KONUSU

ATİYE'NİN KONUSU

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

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Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

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Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

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Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

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