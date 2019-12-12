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Magazin
12 Aralık 2019 - 08:07,

Beren Saat: Oyuncu olmaya Selçuk Yöntem'i izleyince karar verdim

NETFLIX’in yeni Türk yapımı “Atiye”de başrolü üstlenen Beren Saat, Based İstanbul dergisi için objektif karşısına geçti.

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Dergiye hakkında merak edilenleri anlatan Saat, oyuncu olmaya “Aşk-ı Memnu”daki partneri Selçuk Yöntem’i izledikten sonra karar verdiğini açıkladı: “9-10 yaşlarındayım. Selçuk Yöntem’in ‘Ben Feuerbach’ oyununu izlemiştim. Finaldeki demir konstrüksiyon merdivenleri, yanıp sönen ışıkları ve Selçuk’un oraya çıkışını hatırlıyorum...‘Ben de burada olmak istiyorum’ hissi çok baskındı.”

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Sinemanın toplumsal konulara çok eğilmediğini iddia eden oyuncu, “Çok karanlık, çok öfkeli zamanlardan geçtik ve şimdi bunların sanatsal dışavurumlarını görüyoruz; müzikte, kitapta ve tiyatroda. Ne yazık ki sinemada çok fazla yaşayamıyoruz. Çünkü sinemamız komedi tekelinde” diye konuştu.

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Beren Saat, “Ünlü olma hali seni nasıl etkiliyor” sorusuna da ilginç bir yanıt verdi: “Ünlülük, popülerlik ünlü olana kadar çok matah görünüyor. Gerçekten ünlü olduğun gün, bu bir hapishane hatta hücre.”

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Beren Saat “Modern bir reji olsun istiyorum. Birkaç proje üzerine konuştuk ama bir yerde tıkanıklık oluyor. İlk kez sahneye çıktığım oyun modern, dünyalı ve zeki olsun isterim” dedi.

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