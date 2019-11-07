Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan barışma partisi

MasterChef Türkiye eleme adayları, dün akşamki mücadelenin ardından belirlendi. Jüri üyelerinin önüne yemeklerini getiren MasterChef yarışmacıları, eleme adayları arasına girmemek için jürinin kararını bekledi. Peki, MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı MasterChef Türkiye eleme adayları hakkında detaylı bilgiler
Günümüzde ince ve fit görünme isteğiyle çoğu kişi gerek arkadaş çevresinden gerekse internetten elde ettikleri bilgilerle sağlıklarını tehdit edebilecek diyet programları uygulayabiliyor. Son dönemde öne çıkan diyetlerden biri de, yüksek proteinli düşük karbonhidrat içeren ketojenik diyet!