Beren Saat ile Kenan Doğulu yılbaşı partisi verecek!
Boşanacakları yönünde çıkan haberlerle uzun süre gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu, ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.
LOS ANGELES'TA AŞK TAZELEDİLER
1 hafta önce aşk tazelemek için Los Angeles’a giden çift, dönüşte havaalanında objektiflere yansımıştı.İstanbul Havalimanı’nda kol kola görüntülenen Saat ve Doğulu’yu yardımcıları karşılamıştı. Doğulu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Tatil güzel geçti. Biraz yorgunuz, sonra konuşalım” açıklamasını yapmıştı.
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