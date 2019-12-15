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Magazin
15 Aralık 2019 - 14:16,

Beren Saat ile Kenan Doğulu yılbaşı partisi verecek!

Boşanacakları yönünde çıkan haberlerle uzun süre gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu, ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.

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Çift yeni yıl için görkemli bir kutlama hazırlığına girdi. Evlerinde parti verecek olan iki ünlü isim, 2020’ye aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte ‘Merhaba’ diyecek.

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Saat’in her detayla yakından ilgilendiği ve zengin bir sofra hazırlattığı partiye çiftin anneleri de katılacak. (Posta)

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LOS ANGELES'TA AŞK TAZELEDİLER

1 hafta önce aşk tazelemek için Los Angeles’a giden çift, dönüşte havaalanında objektiflere yansımıştı.İstanbul Havalimanı’nda kol kola görüntülenen Saat ve Doğulu’yu yardımcıları karşılamıştı. Doğulu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Tatil güzel geçti. Biraz yorgunuz, sonra konuşalım” açıklamasını yapmıştı.

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Beren Saat'in annesi Ayla Saat'in ayrılık sorusuna yanıt verdi...

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