Beren Saat içini döktü! Herkes 'ne zaman boaşanacaksınız' diye soruyor sürekli...

Beren Saat, 45. yaşına giren Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımındaki açıklamalar kafaları karıştırdı. İşte Beren Saat'in çok konuşulan açıklaması; “Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.