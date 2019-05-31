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Beren Saat içini döktü! Herkes 'ne zaman boaşanacaksınız' diye soruyor sürekli...

Boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişme yaşandı.

Hürriyet Haber
31.05.2019 - 12:28 | Son Güncelleme:
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Beren Saat içini döktü Herkes ne zaman boaşanacaksınız diye soruyor sürekli...Next

Beren Saat, 45. yaşına giren Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımındaki açıklamalar kafaları karıştırdı. İşte Beren Saat'in çok konuşulan açıklaması; “Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk.

Etiketler: kenana doğulu , beren saat kenan doğulu

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