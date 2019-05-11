'Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor'

Bir süredir boşanacakları konuşulan çiftten Kenan Doğulu, sessizliğini bozdu ve 'keyfimiz yerinde, sorun yok' açıklaması yaptı. Bu açıklamadan dakikalar sonra Beren Saat, eski sevgilisi Efe Güray'ın fotoğrafını kalp emojisi ile sayfasında paylaştı. İkilinin yılan hikayesine dönen ilişkisini Cengiz Semercioğlu köşesine taşıdı...
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