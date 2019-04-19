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Berat Kandili için en güzel dilekler...Resimli ve anlamlı kandil mesajları
Berat Kandili vesilesiyle yakınları ile iletişim kurmak isteyen vatandaşlar, resimli kandil mesajları için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden ya da kısa mesajlar aracılığıyla yakınlarına en güzel kandil mesajları gönderecek olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları ve sözleri derlemesi
Yazılı ve resimli kandil mesajları, akraba bağlarını kuvvetlendirmek ve bu önemli günün feyzini yakınlarıyla paylaşabilmek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, bu kapsamda paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı yazılı ve sözlü Berat Kandili mesajları derlemesi;
BERAT KANDİLİ MESAJLARI SEÇENEKLERİ
Mübarek Cuma gününe denk gelen Berat Kandili için mesajlar ve sözler, Müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Kandil mesajları arasında resimli ve yazılı seçenekler rağbet görüyor.
EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI
Mübarek Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu güzel günün başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum
Bu gece Yüce Allah’tan dileme, talepte bulunma, bağışlanma ve kurtuluşa ermek için çok büyük bir fırsat. Bu geceyi güzel geçirebilmek dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun.
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