Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Berat Kandili için en güzel dilekler...Resimli ve anlamlı kandil mesajları

    Berat Kandili için en güzel dilekler...Resimli ve anlamlı kandil mesajları

    Berat Kandili vesilesiyle yakınları ile iletişim kurmak isteyen vatandaşlar, resimli kandil mesajları için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden ya da kısa mesajlar aracılığıyla yakınlarına en güzel kandil mesajları gönderecek olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları ve sözleri derlemesi

    Hürriyet Haber
    19.04.2019 - 15:43 | Son Güncelleme:
    1 / 6
    Berat Kandili için en güzel dilekler...Resimli ve anlamlı kandil mesajlarıNext

    Yazılı ve resimli kandil mesajları, akraba bağlarını kuvvetlendirmek ve bu önemli günün feyzini yakınlarıyla paylaşabilmek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, bu kapsamda paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı yazılı ve sözlü Berat Kandili mesajları derlemesi;

    BERAT KANDİLİ MESAJLARI SEÇENEKLERİ

    Mübarek Cuma gününe denk gelen Berat Kandili için mesajlar ve sözler, Müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Kandil mesajları arasında resimli ve yazılı seçenekler rağbet görüyor.

    EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

    Mübarek Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu güzel günün başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

    Bu gece Yüce Allah’tan dileme, talepte bulunma, bağışlanma ve kurtuluşa ermek için çok büyük bir fırsat. Bu geceyi güzel geçirebilmek dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun.

    Devamı için sonraki sayfaya geçiniz...

    Etiketler: son dakika haberler

    En Yeni Foto Haberler

    Berat Kandili için en güzel dilekler...Resimli ve anlamlı kandil mesajları

    Berat Kandili için en güzel dilekler...Resimli ve anlamlı kandil mesajları

    'İrem'i görmeye tahammülüm yok'

    'İrem'i görmeye tahammülüm yok'

    Bakanlık 5 ton toz esrar ele geçirilen 'Birlik Operasyonu'nun görüntülerini paylaştı

    Bakanlık 5 ton toz esrar ele geçirilen 'Birlik Operasyonu'nun görüntülerini paylaştı

    1 numara artık o değil! Karius...

    1 numara artık o değil! Karius...

    VAR olmasaydı, şu anki puan durumu...

    VAR olmasaydı, şu anki puan durumu...

    Tara tatilde!

    Tara tatilde!

    Instagram beğenileri artık göstermeyecek!

    Instagram beğenileri artık göstermeyecek!

    Bomba iddia! Ronaldo ve Irina Shayk...

    Bomba iddia! Ronaldo ve Irina Shayk...

    Didim VegFest kapılarını üçüncü kez açtı

    Didim VegFest kapılarını üçüncü kez açtı

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.