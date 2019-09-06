Benzemeyen kız kardeşim: Tuz ile karabiber gibiyiz!

Ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, bir süredir ailesiyle birlikte tatilde. Kız kardeşi, yeğenleri, anne ve babasıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran 40 yaşındaki şarkıcı, zaman zaman çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasında paylaşıyor.
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