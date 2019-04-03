'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'

NURGÜL Yeşilçay, BeStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Rol aldığı “Gülperi” dizisinin gidişatından mutlu olduğunu söyleyen Yeşilçay, özel hayatıyla ilgili de bilinmeyenleri anlattı.
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