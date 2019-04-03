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'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay’dan nasıl bir evlilik teklifi aldığını anlattı. Kocabay’ın kendisi için şarkı bestelediğini söyleyen Yeşilçay, şarkının sözlerini de paylaştı.

Hürriyet Haber
03.04.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Benimle evlenmen lazım Ayaklarını ben ısıtırım...Next

NURGÜL Yeşilçay, BeStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Rol aldığı “Gülperi” dizisinin gidişatından mutlu olduğunu söyleyen Yeşilçay, özel hayatıyla ilgili de bilinmeyenleri anlattı.

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