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Benim soyadım yeter

Aslına bakılırsa milyonlarca kişi onları daha doğdukları günden itibaren tanıyor, hatta belki daha öncesinden. Yani annelerinin hamilelik döneminden.

Hürriyet Haber
29.05.2019 - 14:49 | Son Güncelleme:
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Benim soyadım yeterNext

Çünkü hepsinin anne ve babaları farklı kuşakların gözdesi olan oyuncu ya da müzisyenler. Sonra o çocuklar büyüdü ve bir çoğu aynı sektörde anne ya da babalarının mesleğini devraldı, onlarla meslektaş oldu.

İşte gösteri dünyasının ünlülerinin artık "kendi yerlerine oynayan" hatta değişen kuşaklarla birlikte onları bile gölgede bırakan çocukları.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS  

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