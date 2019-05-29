Benim soyadım yeter

Çünkü hepsinin anne ve babaları farklı kuşakların gözdesi olan oyuncu ya da müzisyenler. Sonra o çocuklar büyüdü ve bir çoğu aynı sektörde anne ya da babalarının mesleğini devraldı, onlarla meslektaş oldu.
İşte gösteri dünyasının ünlülerinin artık "kendi yerlerine oynayan" hatta değişen kuşaklarla birlikte onları bile gölgede bırakan çocukları.
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