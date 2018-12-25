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'Benim kocam DM'den kimseye yürümez'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt konuk oldu.
Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - Instagram

Hürriyet Haber
25.12.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:
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Benim kocam DMden kimseye yürümezNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt konuk oldu.
Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt kısa bir süre sonra tekrar eski ile barışmıştı.

Etiketler: Demet Akalın instagram

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