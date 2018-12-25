'Benim kocam DM'den kimseye yürümez'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt kısa bir süre sonra tekrar eski ile barışmıştı.
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