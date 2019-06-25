Benim keyfim kimsede yok

Son birkaç yıldır dünya magazin gündeminin ilk sıralarından hiç inmedi. İlk bakışta üç çocuklu sakin bir hayat sürdürse de ilk görüşte aşık olduğu nişanlısıyla hayatı her zaman milyonlarca kişinin meraklı bakışları altında.
Bir yandan model olmaya çalışıp bir yandan da lüks bir markanın mağazasında satış elemanlığı yaparken, aşık olduğu ve kendisine aşık ettiği genç adam sayesinde hayatı değişen genç kadın şimdi belki de geçmişte hayal bile etmediği bir hayat yaşıyor.
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