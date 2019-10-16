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Benim gönlüm bu adamda!

Kıvanç Tatlıtuğ'un adı bir süre önce tanıtım yüzü olduğu firmanın reklam filminde birlikte kamera karşısına geçtiği Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile anıldı.

HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
16.10.2019 - 10:18 | Son Güncelleme:
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Benim gönlüm bu adamdaNext

Hatta Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i Sampaio ile aldattığı ileri sürüldü. Tatlıtuğ önce bu iddialara sessiz kaldı. Sonra da sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla kesin olarak yalanladı. Tatlıtuğ "Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı. 

HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

Etiketler: oliver ripley

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