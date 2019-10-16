Benim gönlüm bu adamda!

Hatta Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i Sampaio ile aldattığı ileri sürüldü. Tatlıtuğ önce bu iddialara sessiz kaldı. Sonra da sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla kesin olarak yalanladı. Tatlıtuğ "Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.
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