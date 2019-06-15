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'Beni polemiğe sokmayın'

İrem Derici, Kuruçeşme’de önceki akşam görüntülendi.

Sayit DURMAZ
15.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Beni polemiğe sokmayınNext

Murat Boz’un valeye 200 TL vererek para üstü istemesi hatırlatılan şarkıcı, “Allah biliyor ne kadar kazandığımızı. 100, 200 TL’nin hesabı yapılmaz. O adamlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Beni polemiğe sokmayın” diye konuştu.

Etiketler: murat boz

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