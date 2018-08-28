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Ben burnundan öptüm

Magazin tarihi birbirinden renkli anılarla dolu. 1980'ler 90'lar derken takvimler artık 2000'li yıllara geldi.

Hürriyet Haber
28.08.2018 - 13:55 | Son Güncelleme:
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Ben burnundan öptümNext

Peki geçmiş zamanlarda hangi ünlüler dergi ve gazetelerin sayfalarını süslerdi? TV ekranlarında en çok hangi ünlülerin görüntüleri yayınlanırdı? Daha da önemlisi o ünlüler şimdi neredeler, ne yapıyorlar, ya da zaman onları nasıl değiştirdi? Gelin 1970'lerden 90'lara magazin tarihinin biraz tozlu ama her zaman rengarenk ve anılarda capcanlı kalacak sayfalarını bir karıştıralım. Bakalım karşımıza kimler çıkacak.

Fotoğraflar: Instagram, Hürriyet Arşiv

Etiketler: Nostalji , bir zamanlar magazin dünyası

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