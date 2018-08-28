Ben burnundan öptüm

Peki geçmiş zamanlarda hangi ünlüler dergi ve gazetelerin sayfalarını süslerdi? TV ekranlarında en çok hangi ünlülerin görüntüleri yayınlanırdı? Daha da önemlisi o ünlüler şimdi neredeler, ne yapıyorlar, ya da zaman onları nasıl değiştirdi? Gelin 1970'lerden 90'lara magazin tarihinin biraz tozlu ama her zaman rengarenk ve anılarda capcanlı kalacak sayfalarını bir karıştıralım. Bakalım karşımıza kimler çıkacak.
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