Beni böyle tanıdınız mı

Geçip giden yıllara meydan okuyan 51 yaşındaki Salma Hayek, çıktığı tatilde sosyal medyadan uzak kalmadı. Bir çocuk annesi Hayek, fitrsezi ve makyajsız pozlarını daha önce örneğine çok sık rastlanmayan şekilde arka arkaya paylaştı.
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