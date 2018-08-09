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Beni böyle tanıdınız mı

Ünlü oyuncu çıktığı tatilde bol bol makyajsız pozunu paylaştı ve olay oldu.

Hürriyet Haber
09.08.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:
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Beni böyle tanıdınız mıNext

 Geçip giden yıllara meydan okuyan 51 yaşındaki Salma Hayek, çıktığı tatilde sosyal medyadan uzak kalmadı. Bir çocuk annesi Hayek, fitrsezi ve makyajsız pozlarını daha önce örneğine çok sık rastlanmayan şekilde arka arkaya paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram 

Etiketler: salma hayek , instagram , sosyal medya , tatil

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