Bengü duygularını anlattı: O an çok ağladım!

Bebeği Zeynep’i pazartesi günü kucağını alan ünlü popçu Bengü, hastaneden taburcu oldu. Eşi Selim Selimoğlu ve kızları Zeynep ile birlikte hastaneden ayrılan Bengü, aracına binmeden önce soruları yanıtladı.
Bebeği Zeynep’i pazartesi günü kucağını alan ünlü popçu Bengü, hastaneden taburcu oldu. Eşi Selim Selimoğlu ve kızları Zeynep ile birlikte hastaneden ayrılan Bengü, aracına binmeden önce soruları yanıtladı.
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