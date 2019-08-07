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Bengü duygularını anlattı: O an çok ağladım!

Bebeği Zeynep’i pazartesi günü kucağını alan ünlü popçu Bengü, hastaneden taburcu oldu. Eşi Selim Selimoğlu ve kızları Zeynep ile birlikte hastaneden ayrılan Bengü, aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

Behlül AYDIN
07.08.2019 - 17:06 | Son Güncelleme:
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Bengü duygularını anlattı: O an çok ağladımNext

Bebeği Zeynep’i pazartesi günü kucağını alan ünlü popçu Bengü, hastaneden taburcu oldu. Eşi Selim Selimoğlu ve kızları Zeynep ile birlikte hastaneden ayrılan Bengü, aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

Etiketler: bengü anne oldu
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