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Benden bu kadar, artık diyet yapmak yok!

Gösteri dünyasının zayıflık kurbanlarından biri daha sonunda isyan etti ve kendini olduğu gibi kabullendiğini gözler önüne serdi.

Hürriyet Haber
19.06.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:
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Benden bu kadar, artık diyet yapmak yokNext

Genç şarkıcı Demi Lovato önceki akşam İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser verdi. Bir süre önce ses tellerinden rahatsız olan Lovato, konserde kötü günlerin geride kalmasının sevincini de hayranlarıyla paylaştı. Bu yılın ilk aylarında "artık diyet yapmayı bıraktığını ve kendisini olduğu gibi sevdiğini belirten Lovato, aldığı kilolara rağmen iddialı giyinmekten de vazgeçmedi.

Fotoğraflar: Pacific Coast News, Instagram

Etiketler: demi lovato , kilo , diyet

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