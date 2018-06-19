Benden bu kadar, artık diyet yapmak yok!

Genç şarkıcı Demi Lovato önceki akşam İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser verdi. Bir süre önce ses tellerinden rahatsız olan Lovato, konserde kötü günlerin geride kalmasının sevincini de hayranlarıyla paylaştı. Bu yılın ilk aylarında "artık diyet yapmayı bıraktığını ve kendisini olduğu gibi sevdiğini belirten Lovato, aldığı kilolara rağmen iddialı giyinmekten de vazgeçmedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.