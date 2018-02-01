"Ben yemek yemeyi çok severim diyen herkesin" tatması gereken 14 lezzet

Meraklıları için "ölmeden önce yapılması/gidilmesi/görülmesi gerekenler" listeleriyle hepimiz bir şekilde karşılaşmışızdır. Peki, ya yenmesi gerekenler? The Culture Trip dergisi, yemek yemeyi çok sevenler için böyle bir "mutlaka" listesi hazırlamış. İşte ağzınızın tadını biliyorsanız mutlaka yemeniz gereken 14 şey...
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