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"Ben yemek yemeyi çok severim diyen herkesin" tatması gereken 14 lezzet

Bu 14 şeyi yemeyen gurme sayılmazmış...

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:
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Ben yemek yemeyi çok severim diyen herkesin tatması gereken 14 lezzetNext

Meraklıları için "ölmeden önce yapılması/gidilmesi/görülmesi gerekenler" listeleriyle hepimiz bir şekilde karşılaşmışızdır. Peki, ya yenmesi gerekenler? The Culture Trip dergisi, yemek yemeyi çok sevenler için böyle bir "mutlaka" listesi hazırlamış. İşte ağzınızın tadını biliyorsanız mutlaka yemeniz gereken 14 şey...

Fotoğraf: Another Pint Please... (VisualHunt.com)

Etiketler: Yemek , dünya mutfağı , Yemek kültürü

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