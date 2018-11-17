Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>'Ben sokakta konuşmam'

'Ben sokakta konuşmam'

Engin Günaydın, önceki gece Cihangir’de görüntülendi.

Sayit DURMAZ
17.11.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:
1 / 9
Ben sokakta konuşmamNext

Engin Günaydın, önceki gece Cihangir’de görüntülendi. Ünlü rock’çı Teoman’ın vokalisti Melisa Uzunarslan ve onun fotoğrafçı sevgilisi Mehmet Hakyemez’le birlikte bir mekandan çıkan oyuncu, sağanak yağmurdan kaçmak için hızla aracına yöneldi.

Etiketler: Melisa Uzunarslan , Mehmet Hakyemez

En Yeni Kelebek Galeriler

Gelin adayı Hanife'nin yeni mesleği şaşırttı

Gelin adayı Hanife'nin yeni mesleği şaşırttı

Buse Varol'dan 6. ay pozu!

Buse Varol'dan 6. ay pozu!

Sibel ortaya çıktı

Sibel ortaya çıktı

Ajda Pekkan'ın gergin gecesi!

Ajda Pekkan'ın gergin gecesi!

Yıllar önce mezbahada çalışıyordu, sonra sesiyle servet kazandı

Yıllar önce mezbahada çalışıyordu, sonra sesiyle servet kazandı

'Ben sokakta konuşmam'

'Ben sokakta konuşmam'

Evleninceye kadar seninle yatağa girmem

Evleninceye kadar seninle yatağa girmem

'Yanlış evlilikler yaptım'

'Yanlış evlilikler yaptım'

500 bin liralık yeni dava

500 bin liralık yeni dava

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.