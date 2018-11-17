'Ben sokakta konuşmam'

Engin Günaydın, önceki gece Cihangir’de görüntülendi. Ünlü rock’çı Teoman’ın vokalisti Melisa Uzunarslan ve onun fotoğrafçı sevgilisi Mehmet Hakyemez’le birlikte bir mekandan çıkan oyuncu, sağanak yağmurdan kaçmak için hızla aracına yöneldi.
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