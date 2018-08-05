Kibariye, Kırşehir’de düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde sahneye çıktı. Festivale boşanacağı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık’la gelen sanatçı, “Ben şerefli bir kadınım” diye isyan etti.
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