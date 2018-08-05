Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Ben şerefli bir kadınım

Ben şerefli bir kadınım

Kibariye, Kırşehir’de düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde sahneye çıktı. Festivale boşanacağı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık’la gelen sanatçı, “Ben şerefli bir kadınım” diye isyan etti.

Hürriyet Haber
05.08.2018 - 19:10 | Son Güncelleme:
1 / 7
Ben şerefli bir kadınımNext

Kibariye, Kırşehir’de düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde sahneye çıktı. Festivale boşanacağı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık’la gelen sanatçı, “Ben şerefli bir kadınım” diye isyan etti.

Etiketler: ali küçükbalçık

En Yeni Kelebek Galeriler

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal çöp arabasına düştü... Talihsiz kaza

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal çöp arabasına düştü... Talihsiz kaza

Kiralık ev arıyorlar

Kiralık ev arıyorlar

Ünlü oyuncu 'evet' dedi

Ünlü oyuncu 'evet' dedi

Plaj pozları

Plaj pozları

Paris Hilton Kıbrıs'ta!

Paris Hilton Kıbrıs'ta!

Tamam kızım, geldik!

Tamam kızım, geldik!

Daha 52 yaşındaydı

Daha 52 yaşındaydı

Bir rahat bırakmadınız: Ünlü çift böyle görüntülendi

Bir rahat bırakmadınız: Ünlü çift böyle görüntülendi

Aşk sahile vurdu

Aşk sahile vurdu

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri