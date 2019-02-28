'Ben Selena'yı hayatıma çağırdım'

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Alice Müzikali’ni izledi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, gösterim öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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