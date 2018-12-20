Ben hiç umutsuz değilim

Yıllar önce bütün dünyanın Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) adlı diziyle tanıdığı Eva Longoria mutluluğu Jose Baston ile yaptığı üçüncü evliliğinde buldu.
Longoria, 43 yaşında ilk kez anne oldu ve altı ay önce Santiago Enrique Bastón adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu.
Longoria, oğlunun altıncı ayını da Instagram hesabında paylaştığı bu fotoğrafla kutladı. Longoria "Benim tatlı meleğim. Ben bugün altı aylıksın ve sanki daha dün doğmuşsun gibi. Senden önceki hayatımı hatırlayamasam da. Senin gülüşlerin, senin asla bilemeyeceğin şekilde kalbimi eritiyor" notunu da yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımına çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajları geldi.
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