Ben hamile değil tombulum!

ir süre önce "Moda firmaları beni kendi tasarımlarını giymek için faza kilolu buluyor" diyerek sosyal medyadan takipçilerine dert yanan genç şarkıcının canı son dönemde de hamilelik söylentileri yüzünden sıkıldı.
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