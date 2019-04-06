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Ben hamile değil tombulum!

Ünlü şarkıcı hakkında çıkan hamilelik söylentilerine hiç beklenmedik bir yanıt verdi.

Hürriyet Haber
06.04.2019 - 10:03 | Son Güncelleme:
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Ben hamile değil tombulumNext

ir süre önce "Moda firmaları beni kendi tasarımlarını giymek için faza kilolu buluyor" diyerek sosyal medyadan takipçilerine dert yanan genç şarkıcının canı son dönemde de hamilelik söylentileri yüzünden sıkıldı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: Bebe Rexha , ünlü şarkıcı hamile mi? , hamilelik söylentisi

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