Ben de böyle soyunma odası istiyorum

TV yıldızı Kim Kardashian, kocası Kanye West ve üç çocuğuyla yaşadığı evin giysi odasında çektiği pozunu Instagram'da paylaştı. Kardashian'ın bikiniyle çektiği bu pozuna takipçilerinden hem beğeni hem yorum yağdı.
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