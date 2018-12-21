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Ben de böyle soyunma odası istiyorum

Kim Kardashian'ın evinin giysi odasında çektiği bu poz olay oldu.

Hürriyet Haber
21.12.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:
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Ben de böyle soyunma odası istiyorumNext

 TV yıldızı Kim Kardashian, kocası Kanye West ve üç çocuğuyla yaşadığı evin giysi odasında çektiği pozunu Instagram'da paylaştı. Kardashian'ın bikiniyle çektiği bu pozuna takipçilerinden hem beğeni hem yorum yağdı.

BACKGRID UK, INSTAGRAM

Etiketler: kanye west , sosyal medya

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