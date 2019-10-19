Ben de Bond'dum bir zamanlar... James Bond

Küçük bir kaçamak için İtalya'nın Portofino beldesine giden Brosnan ile eşi Keely Shaye Smith'in romantik halleri objektiflere takıldı. 2001 yılından bu yana evli olan 65 yaşındaki Brosnan ile 56 yaşındaki Keely Shaye Smith, önce bir yerde oturup yemek yiyip bir şeyler içtiler.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.