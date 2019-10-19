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Ben de Bond'dum bir zamanlar... James Bond

Beyazperdede James Bond'u canlandıran en yakışıklı aktör olarak hafızalara yerleşen Pierce Brosnan, 65 yaşına geldi ama hala genç bir aşık gibi.

BACKGRID Uk

Hürriyet Haber
19.10.2019 - 17:15 |Son Güncelleme:
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Ben de Bonddum bir zamanlar... James BondNext

Küçük bir kaçamak için İtalya'nın Portofino beldesine giden Brosnan ile eşi Keely Shaye Smith'in romantik halleri objektiflere takıldı. 2001 yılından bu yana evli olan 65 yaşındaki Brosnan ile 56 yaşındaki Keely Shaye Smith, önce bir yerde oturup yemek yiyip bir şeyler içtiler.

BACKGRID UK

Etiketler: Keely Shaye Smith , cassandra harris
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