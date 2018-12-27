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Onu tanıdınız mı?

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Hürriyet Haber
27.12.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:
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Onu tanıdınız mıNext

Omuzlarına dökülen saçları, fistolu elbisesi ile objektife kaçamak bir gülüş atan bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

Etiketler: ünlüler , bergüzar korel
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