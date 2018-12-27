Onu tanıdınız mı?

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
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