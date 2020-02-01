Ben biraz 'tepeden' bakarım

Bir hatırlayalım gösteri dünyasının 1.75 cm'den daha uzun boylu kadın ünlüleri kimler.Henüz çocuk yaşta sinemaya adım adam ve kariyerinin erken döneminde büyük başarılar elde eden Shields, 1.80 cm boyunda. MacPherson uzun boyun büyük avantaj olduğu moda sektöründe 'bayan vücut' olarak tanındı. Onun boyu 1. 83 cm. Davis de uzun boylu ünlülerden. O da 1.83 cm boyunda. Thelma ve Louise filmindeki rol arkadaşı 1,70 cm'lik Susan Sarandon ile böyle ilginç bir görüntü sergilemişti.Taht Oyunları dizisinin yıldızı Gwendoline Christie'nin boyu birçok meslektaşından daha uzun. Christie'nin boyu 1.91 cm.Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland'ın boyu 1.88 santim. Aslında her ikisi de kısa boylu sayılmayacak kuzenlerinin arasında bile dikkat çeken bir boya sahip. Kim ve Kourtney Kardashian'ın küçük kız kardeşleri Khloe 1.55'lik ablalarına tepeden bakıyor. Khloe Kardashian 1.80 cm boyunda.Nicole Kidman, 1.80 cm boyunda. Eşi Keith Urban onun yanında kısa kalıyor. Kidman, Tom Cruise ile evliyken de aralarındaki boy farkı yüzünden yan yanayken yüksek topuklu ayakkabı giymiyordu. Güzel oyuncu Tyler, 1.77 cm boyunda. Güzel tenisçi Sharapova'nın boyu 1.88 cm. Brigitte Nielsen de uzun boylu ünlülerden onun boyu 1.83 cm.Genç şarkıcı Swift'in boyu 1.77 cm.Uma Thurman da uzun boylu ünlülerden. Thurman'ın boyu 1.80 cm.Aslında gösteri dünyasına mensup olmasa da en az o dünyanın ünlüleri kadar mercek altında Ivanka Trump. Bir dönem mankenlik yapan Trump'ın boyu 1.80 cm. Güzel oyuncu Theron'un boyu, 1.77 cm.