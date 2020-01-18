Ben anneyim, her rolü oynayamam

Bir dönemin en cesur oyuncularından biri olan Eva Mendes, artık iki kızına örnek olmak için eskisi kadar sık kamera karşısına geçmediğini söyledi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Rol aldığı Daha Hızlı Daha Öfkeli, Hitch ve Hayalet Sürücü gibi filmlerle tanına Eva Mendes, artık hayattaki önceliğinin iki kızı olduğunu söyledi.
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45 yaşındaki Mendes, sosyal medya üzerinden hayranlarının sorularını cevapladı. Son olarak 2014 yılında Lost River adlı filmde oynayan sonra da kameralara veda eden Mendes, bütün enerjisini iki küçük kızını büyütmeye adadığını belirtti.
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2011 yılından bu yana Ryan Gosling ile birlikte olan Eva Mendes, bir hayranının bir daha filmlerde oynayıp oynamayacağına ilişkin sorusuna "Anne olduğum için oynayamadığım çok rolüm bulunuyor. Seçeneklerim sınırlanıyor ama memnunum. Kızlarım için örnek teşkil etmeliyim. Ama merak etmeyin, ek işlerim de var" yazarak yanıt verdi.
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Mendes daha önce "Ryan Gosling'le tanışana kadar anne olmak aklımın ucundan geçmezdi. Ona aşık oldum. Onun çocuklarını doğurmak istedim" diye konuşmuştu.
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Eva Mendes ile Ryan Gosling'in 5 yaşında Esmeralda Amada ve 3 yaşında Amada Lee adlı iki kızı bulunuyor.