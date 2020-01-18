Ben anneyim, her rolü oynayamam

2011 yılından bu yana Ryan Gosling ile birlikte olan Eva Mendes, bir hayranının bir daha filmlerde oynayıp oynamayacağına ilişkin sorusuna "Anne olduğum için oynayamadığım çok rolüm bulunuyor. Seçeneklerim sınırlanıyor ama memnunum. Kızlarım için örnek teşkil etmeliyim. Ama merak etmeyin, ek işlerim de var" yazarak yanıt verdi.