Bella podyuma böyle çıktı

Yılın en önemli moda olaylarından biri olan Victoria's Secret defilesi bu yıl New York'ta yapıldı. Moda dünyasının en çok kazanan modelleri firmanın yeni koleksiyonunu görkemli bir şov eşliğinde tanıttı.
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