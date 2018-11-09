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Bella podyuma böyle çıktı

Top model Bella Hadid'in bacaklarındaki bu ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı.

Hürriyet Haber
09.11.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:
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Bella podyuma böyle çıktıNext

Yılın en önemli moda olaylarından biri olan Victoria's Secret defilesi bu yıl New York'ta yapıldı. Moda dünyasının en çok kazanan modelleri firmanın yeni koleksiyonunu görkemli bir şov eşliğinde tanıttı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, REUTERS, AFP, AP 

Etiketler: defile , victoria's secret

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