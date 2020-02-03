Bella Hadid, Victoria's Secret'ın karanlık yüzünü anlattı
1995'ten 2019'a kadar her yıl düzenlediği defile ile moda dünyasını damgasını vuran Victoria's Secret'ın çok da hoş olmayan sırları ortaya döküldü.
BACKRID USA, DEPO PHOTOS, AVALON
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İlk kez 2016 yılında firmanın defilesinde podyuma çıkan Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söyledi. Üstelik bunu iddia eden tek kişi Bella Hadid değil. Başka bazı modeller de aynı durumdan şikayet etti.
2
Ablası Gigi Hadid ile birlikte üç kez firmanın geleneksel defilelerine çıkan Bella Hadid markanın pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığını söyledi.
3
İddialara göre Razek, Bella Hadid'i beden ölçümü sırasında taciz etti. Yine iddialara göre de Bella Hadid'in podyumda üstsüz yürümesi için bir TV kanalıyla anlaşma yapmıştı.
4
Bella Hadid, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Victoria's Secret defilelerinde podyuma çıkmıştı. Hadid, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Victorias Secret defilelerinde de kendisini güçlü ya da seksi hissetmediğini söylemişti.
5
Bu arada başka bazı modeller de benzer şikayetlerde bulundu. New York Times'ta yer alan habere göre adını vermek istemeyen bir model de 2007 yılında Ed Razek'in aracına alındığını ve 71 yaşındaki Razek'in zorla kendisini öpmeye çalıştığını ileri sürmüştü.
6
İddialara göre modeller bütün bu olup bitenleri şirketin sahibi Lex Wexner'a şikayet etti ancak hiçbir geri dönüş olmadı. Er Razek ise bir süre önce istifa etti.