‘Bekleyin geleceğim’ dedi, ölüm haberi geldi

“Yaşadığımız yere uzak olması nedeniyle üniversitenin yakınında kızım için bir ev kiraladık. İki odalı evin bir odasında kendi, diğer odasında da bir kız arkadaşı yaşıyordu. En son vefatından 2 gün önce gelmişti. ‘Tekrar 27 Aralık günü gelip yılbaşı hediyenizi vereceğim, bekleyin geleceğim’ demişti.”