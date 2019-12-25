Bekçilik sözlü mülakat sonuçları PA.edu.tr üzerinden ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir duruyu gerçekleştirilmeyen bekçilik mülakat sonuçları, yeni yıla günler kala gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, son gelişmelerle birlikte bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için değerlendirme raporlarını merkez ile paylaşan komisyon üyeleri, süreci merkezin güvenlik soruşturma sürecine bıraktı.



Güvenlik soruşturmasının tamamlanmasının ardından sonuçları yayımlayacak olan Polis Akademisi Başkanlığı, sonraki personel alımı süreci için kolları sıvayacak.



Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...