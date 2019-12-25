Bekçilik sözlü mülakat sonuçları PA.edu.tr üzerinden ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi (PA) resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. Şu ana kadar adaylar ve aileleri tarafından merakla beklenen konular arasında yer alan bekçilik sözlü mülakat sonuçları, yaklaşık 3 aydır bekleniyor. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Polis Akademisinin değerlendirme sürecini devam ettirdiği bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir duruyu gerçekleştirilmeyen bekçilik mülakat sonuçları, yeni yıla günler kala gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, son gelişmelerle birlikte bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için değerlendirme raporlarını merkez ile paylaşan komisyon üyeleri, süreci merkezin güvenlik soruşturma sürecine bıraktı.
Güvenlik soruşturmasının tamamlanmasının ardından sonuçları yayımlayacak olan Polis Akademisi Başkanlığı, sonraki personel alımı süreci için kolları sıvayacak.
Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...
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Normalde bu ay içerisinde açıklanması beklenen bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının 2020 yılına sarkacağı düşünülüyor. Sonuç açıklama sürecinde yeni bir gelişme olması halinde haberimizin içerisine dahil edilecektir.
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?
Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarıyla devam etti.
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Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi.
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verildi.
Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemedi.
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Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltildi, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmedi. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayıldı.
Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluştu.
Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı.
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Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alındı.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcutdurumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yaptı.
Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirildi.
Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayıldı.
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Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulan yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutuldu.