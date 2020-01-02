Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için 3 Ocak detayı!

Bekçilik başvuru sonuçları için adayların beklentisi sürerken Polis Akademisi tarafında da yeni gelişmeler cereyan etmeye devam ediyor. Şu ana kadar değerlendirme sürecini devam ettiren akademi, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasını internet üzerinden erişime açacak. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında detayı bilgiler



BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sonuçları değerlendirmeye devam eden Polis Akademisi Başkanlığı, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için de süreci devam ettiriyor. Bekçilik sözlü mülakatları ile yakın süreçte gerçekleşen Komiser Yardımcılığı sonuçlarını açıklayan akademinin, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasını da yakın süreçte yapması bekleniyor.



İşte, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için açıklanması beklenen tarih detayı...