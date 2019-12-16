Bekçilik sınav sonuçları bu hafta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçlarında son durum
Bekçi alımı için süreç devam ediyor. Başvuruları kabul edilen adaylar, 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında bekçilik mülakat sürecini tamamladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından bekçilik mülakat sonuçları açıklanacak. Peki, tarih belli oldu mu? Bekçilik sınav sonuçları bu hafta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçlarında son durum
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Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar adaylar Türkiye’nin çeşitli yerlerine bekçi olarak atanacak. Sözlü mülakat aşamasını tamamlayan binlerce bekçi adayı mülakat sonuçlarına odaklanmış durumda. Mülakatlarda 5 ayrı kriterde değerlendirilen adaylar, 70 ve üzerinde puan almaları halinde başarılı sayılacak. Genel başarı puanının yüzde 50'sini sözlü sınav, yüzde 25'ini yazılı sınav, yüzde 25'ini ise fiziki yeterlilik puanı oluşturacak. Peki, bekçilik sınav sonuçları bu hafta açıklanacak mı? İşte bekçilik mülakat sonuçlarında son durum
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BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Bekçilik mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecek. Adaylar, bekçilik mülakat sonuçlarını http://pasonuc.pa.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.
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BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER PUANLANIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavraması, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.