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Gündem
10 Aralık 2019 - 11:42,

Bekçilik mülakat sonuçları için beklenti devam ediyor! Ne zaman açıklanacak?

Toplam 8 bin kişinin istihdam edileceği bekçilik makamı için personel alım süreci, mülakat sonuçları açıklamasının gerçekleşmesi ile tamamlanacak. Bekçilik mülakat sonuçları, akademinin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından açıklanacak. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği bekçilik mülakat sonuçları süreci hakkında bazı bilgiler

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapmak için bekleyen 8 bin personelin belirlenmesine imkan tanıyacak. Mülakatların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık iki aylık bir sürecin geçmesiyle birlikte bekçilik sözlü mülakat sonuçları için araştırmalarına hız kazandıran adaylar, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM'nin bekçilik sözlü mülakat sonuçları için değerlendirme yetkisi verdiği Polis Akademisi Başkanlığı, işlemlerini sürdürüyor. 81 ilde gerçekleşecek olan bekçi alımı için gerçekleştirilen sözlü mülakat sürecinin ardından kazanan adaylar, belgelerini toplamak üzere işlemlerine başlayacak. 

Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar;

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için daire başkanlığı tarafından yapılması beklenen açıklamanın ardından listeler internet üzerinden yayımlanacak.

Sonuçların ne zaman yayınlanacağına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizin içerisinde güncelleme gerçekleştirilecektir.

3BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Bekçilerin pek çok görevi bulunmaktadır. Bunlardan birisi ise mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamaktır. İşte, o kapsamda bekçilerin görevleri hakkında bazı bilgiler

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi bilgilendirmek

4GÜNDÜZ ÇALIŞMA EK MESAİYE GİRECEK

GÜNDÜZ ÇALIŞMA EK MESAİYE GİRECEK

Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kollukkuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

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Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :

1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,

b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,

c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,


d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,

e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsızedenleri,

f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunubozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,

g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,

En kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksanalınan tedbirleri tamamlattırmak,

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlıbulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

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