Bekçilik mülakat sonuçları için beklenti devam ediyor! Ne zaman açıklanacak?

Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :



1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,



b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,



c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,





d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,



e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsızedenleri,



f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunubozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,



g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,



h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,



En kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,



2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksanalınan tedbirleri tamamlattırmak,



3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlıbulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,



4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,