Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçlarında son durum
Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bekçi olabilmek için başvuruda bulunan adaylar, EGM’den veya (Emniyet Genel Müdürlüğü) veya Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. Peki, bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte, uzun süredir beklenen bekçilik mülakat sonuçlarında son durum...
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği mülakat sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Bekçi alımı için başvuruda bulunan adaylar, aralık ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte beklentilerini artırdı. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı, sonuçlar açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecek.
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BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN SON GELİŞMELER
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için Polis Akademisi'nin resmi internet sitesini takip eden adaylar, kurumun değerlendirme sonuçlarını ne zaman açıklayacağı anı bekliyor.Genel olarak değerlendirme süreci hakkında son günlerde herhangi bir duyuru yapmayan Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2019 PMYO 2. Yedek Planlaması sonuçları için detayları açıklaması, bekçilik değerlendirme sürecinde de sona yaklaşıldığı ve yakın zamanda açıklanabileceği beklentisini oluşturdu.
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BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.