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Bekarlığa böyle veda etti

Ünlü şarkıcı bekarlığa veda partisinden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Hürriyet Haber
18.12.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:
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Bekarlığa böyle veda ettiNext

 Şarkıcı Leona Lewis, bir süredir nişanlı oludğu Dennis Jauch ile evlenmek için gün sayıyor. Lewis, geçtiğimiz akşam da arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda etti. Güzel şarkıcı eğlence sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK -INSTAGRAM LEONA LEWİS 

Etiketler: leona lewis , düğün

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