Bekarlığa böyle veda etti

Şarkıcı Leona Lewis, bir süredir nişanlı oludğu Dennis Jauch ile evlenmek için gün sayıyor. Lewis, geçtiğimiz akşam da arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda etti. Güzel şarkıcı eğlence sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.
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