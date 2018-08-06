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BekarlÄ±ÄŸa bir yÄ±l dayanabildi

ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n bekarlÄ±k gÃ¼nleri sadece bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Yeni aÅŸkÄ±yla evlendi.

HÃ¼rriyet Haber
06.08.2018 - 10:00 | Son GÃ¼ncelleme:
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BekarlÄ±ÄŸa bir yÄ±l dayanabildiNext

TV yÄ±ldÄ±zÄ± ve model Joanna Krupa, bekarlÄ±ÄŸa sadece bir yÄ±l dayanabildi. Polonya asÄ±llÄ± 39 yaÅŸÄ±ndaki Krupa, iÅŸ adamÄ± Douglas Nunes ile evlendi. Ãœlkesi Polonya'nÄ±n Krakow kentinde dÃ¼nya evine giren Krupa'yÄ± mutlu gÃ¼nÃ¼nde ailesi ve dostlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid UKÂ

Etiketler: joanna krupa , douglas nunes , POLONYA TÃœRKÄ°YE , Polonya

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