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    Haberler >Teknoloji>Bedenleri çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri

    Bedenleri çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri

    Mumyalama işleminin sırrı kurutma sürecinde yatıyor. Bu da vücuttaki tüm nemli oluşumların atılması ve tamamen kuru bir hale getirilmesi demek oluyor. Bedenlerin çürümesinin nedeni, bakterilerin nemli ortamda gelişim gösterip yayılmalarından kaynaklanıyor. Ancak suyun olmadığı bir ortamda bakterinin de hayatta kalması imkansız. Mısırlılar, tüm organları çıkarıp, bedeni içten dışa tuzlu bir karışımla kaplıyorlardı. Aradan 40 gün geçtiğinde, tuzlama işlemi geriye kalan tüm nemi emmiş oluyordu.

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 05:33 | Son Güncelleme:
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    Bedenleri çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleriNext

    Yüzyıllar önce öldü, cesedi hala ilk günkü gibi, yaşıyor!

    Bedenlerin çürümesinin nedeni, bakterilerin nemli ortamda gelişim gösterip yayılmalarından kaynaklanıyor. Ancak suyun olmadığı bir ortamda bakterinin de hayatta kalması imkansız. Mısırlılar, tüm organları çıkarıp, bedeni içten dışa tuzlu bir karışımla kaplıyorlardı. İşte yüzyıllardır çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri...

    Etiketler: mumya , mummy , çürüme

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