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Bedelli askerliğe gidecek çalışanlar ne yapacak? İşte merak edilen soruların cevapları
Milyonların beklediği bedelliaskerlik şartları açıklandı. Bedelli askerlikle ilgili özellikle çalışanların bir çok sorusu var... Bedelli askerlik hakkını kullananlar tazminatını alabilecek mi? Temel askerlik eğitiminin ardından işe geri dönebilecek mi? Peki yıllık izni olmayanlar ve memurlar ne yapacak? İşte bedelli askerlikle ilgili çalışanların en çok merak ettiği soruların cevapları...
Milyonların beklediği bedelli askerlik şartları açıklandı. Bedelli askerlikle ilgili özellikle çalışanların bir çok sorusu var... Bedelli askerlik hakkını kullananlar tazminatını alabilecek mi? Temel askerlik eğitiminin ardından işe geri dönebilecek mi? Peki yıllık izni olmayanlar ve memurlar ne yapacak? İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, Hurriyet.com.tr'nin konu ile ilgili sorularını yanıtladı.
İşte bedelli askerlikle ilgili çalışanların en çok merak ettiği soruların cevapları...
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