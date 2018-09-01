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Beckham oğlunu traş etti!

Ünlü futbol yıldızı ortanca oğlunun yeni yaşını bu paylaşımla kutladı.

Hürriyet Haber
01.09.2018 - 13:57 | Son Güncelleme:
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Beckham oğlunu traş ettiNext

Beckham çifti şu sıralar hareketli günler yaşıyor. Bir süre önce Elton John ve David Furnish ile birlikte çıktıkları aile tatilinden dönen çift şimdi de oğulları ikinci çocukları Romeo'nun 16'ncı yaşını kutluyor.

Fotoğraflar: Instagram  

Etiketler: david beckham , victoria beckham , romeo beckham

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