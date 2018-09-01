Beckham oğlunu traş etti!

Beckham çifti şu sıralar hareketli günler yaşıyor. Bir süre önce Elton John ve David Furnish ile birlikte çıktıkları aile tatilinden dönen çift şimdi de oğulları ikinci çocukları Romeo'nun 16'ncı yaşını kutluyor.
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