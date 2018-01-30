DÃ¼nyanÄ±n en nÃ¼fuzlu, en zengin Ã§iftlerinden biri onlar: Victoria ve David Beckham. Biri yeÅŸil sahalardan diÄŸeri de mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan "emekli". Her ikisi de ama Ã¶zellikle Victoria Beckham moda dÃ¼nyasÄ±nda epeydir adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor.Â Ä°kisinin toplam serveti milyon dolarla ifade ediliyor.
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