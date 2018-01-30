Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Magazin>Beckham ailesi evinin kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±

Beckham ailesi evinin kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en nÃ¼fuzlu, en zengin Ã§iftlerinden biri onlar: Victoria ve David Beckham. Biri yeÅŸil sahalardan diÄŸeri de mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan "emekli". Her ikisi de ama Ã¶zellikle Victoria Beckham moda dÃ¼nyasÄ±nda epeydir adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor.Â Ä°kisinin toplam serveti milyon dolarla ifade ediliyor.

HÃ¼rriyet Haber
30.01.2018 - 11:02 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 16
Beckham ailesi evinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±Next

Peki bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift nasÄ±l bir evde, daha doÄŸrusu malikÃ¢nede yaÅŸÄ±yor?

FotoÄŸraflar: InstagramÂ

Etiketler: malikane

En Yeni Kelebek Galeriler

16 yÄ±l bekledim seni!

16 yÄ±l bekledim seni!

Bu elbise olmadÄ±

Bu elbise olmadÄ±

Ä°do yalanlamÄ±ÅŸtÄ±, aÅŸkÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±!

Ä°do yalanlamÄ±ÅŸtÄ±, aÅŸkÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±!

Çok rahatsÄ±z edici!

Çok rahatsÄ±z edici!

Beckham ailesi evinin kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±

Beckham ailesi evinin kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±

Sandviç sevenlerin rüyalarÄ±na girecek...

Sandviç sevenlerin rüyalarÄ±na girecek...

Mülteci kampÄ±nÄ± kÄ±zlarÄ±yla birlikte ziyaret etti

Mülteci kampÄ±nÄ± kÄ±zlarÄ±yla birlikte ziyaret etti

Emina Sandal gerçeÄŸi anlattÄ±!

Emina Sandal gerçeÄŸi anlattÄ±!

Romantik tatil!

Romantik tatil!

HÃ¼rriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Emlak
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri