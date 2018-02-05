Bebekler ardÄ± ardÄ±na geliyor

Kardashian-Jenner ailesinin kÄ±zlarÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla "bebek yarÄ±ÅŸÄ±na" girdi. Ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼yesi Kylie Jenner, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Travis Scott'tan bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu. BÃ¼yÃ¼k ablasÄ± Kim Kardashian ile Kanye West'in taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir kÄ±z bebek sahibi olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kylie Jenner da bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirdi. SÄ±rada ise ablasÄ± Khloe Kardashian var.
FotoÄŸraflar: Instagram, Backgrid USA, Pacific CoastÂ
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