BugÃ¼ne kadar kaÃ§ aylÄ±k hamile olduÄŸunu bir sÄ±r gibi saklayan Meghan Markle sonunda bebeÄŸinin ne zaman dÃ¼nyaya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. BÃ¶ylece de yeni dÃ¼nyaya gelecek bebek ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir tesadÃ¼fÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
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