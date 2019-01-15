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Bebekle ilgili dudak uçuklatan tesadüf

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok merak edilen bebeÄŸi ile ilgili ÅŸaÅŸÄ±rtan bir gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

REUTERS, AFP, AP

HÃ¼rriyet Haber
15.01.2019 - 11:14 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bebekle ilgili dudak uÃ§uklatan tesadÃ¼fNext

BugÃ¼ne kadar kaÃ§ aylÄ±k hamile olduÄŸunu bir sÄ±r gibi saklayan Meghan Markle sonunda bebeÄŸinin ne zaman dÃ¼nyaya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. BÃ¶ylece de yeni dÃ¼nyaya gelecek bebek ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir tesadÃ¼fÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

REUTERS, AFP, AP

Etiketler: prens harry , meghan markle , ingiliz kraliyet ailesi

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