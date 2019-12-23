Bebek babaya benziyor!

Festival bitiminde her ikisi de Ã¼lkelerine dÃ¶nerler. Ä°layda, bir dans okulunda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlar. Ä°ÅŸte bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz bundan sonra gelir! Carlos da yÄ±llar sonra aynÄ± okulda dans eÄŸitmeni olarak gÃ¶rev yapmaya baÅŸlar. Ä°ÅŸte bu bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n temelleri de o zaman atÄ±lÄ±r.



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