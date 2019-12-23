Bebek babaya benziyor!

"YabancÄ± damat" ve TÃ¼rk gelinin bebekleri Ã¼Ã§ aylÄ±k oldu...
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Sosyal medyada paylaÅŸtÄ±klarÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n videosuyla olay olan TÃ¼rk dansÃ§Ä± Ä°layda Naz Uyar Borthagaray ile UruguaylÄ± dansÃ§Ä± Carlos Borthagaray, bebekleri Daniel Aslan'Ä±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi.
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Uyar, Instagram sayfasÄ±nda bebekleriyle Ã§ekilen bir pozlarÄ±nÄ± "Carlos ve Ä°layda:Ne gÃ¼zel aile fotoÄŸrafÄ±mÄ±z. Aslan Daniel : SaÃ§ gÃ¼zel ...saÃ§a laf yok .. yakarÄ±m canÄ±nÄ±" notuyla paylaÅŸtÄ±.
Minik Daniel Aslan birÃ§ok takipÃ§i tarafÄ±ndan babasÄ±na benzetildi. Bu paylaÅŸÄ±m, Uyar'Ä±n takipÃ§ileri tarafÄ±ndan beÄŸeni ve yorum yaÄŸmuruna tutuldu.
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UruguaylÄ± damat ve arkadaÅŸlarÄ± Erik DalÄ± tÃ¼rkÃ¼sÃ¼ eÅŸliÄŸinde, Ã¶rneÄŸine daha Ã¶nce rastlanmayan bir yorumla dans ediyorlardÄ±. FigÃ¼rleri Ã¶ylesine uyumlu Ã¶ylesine profesyoneldi ki Ã¶zellikle de TÃ¼rkiye'der binlerce meraklÄ± gÃ¶z onlara yÃ¶neldi.
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Sonunda bu videonun sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼: UruguaylÄ± dansÃ§Ä± damat Carlos Borthagaray, TÃ¼rk sevgilisi Ä°layda Naz Uyar'a dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in bir sÃ¼rpriz hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Dans grubundaki arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Erik DalÄ± eÅŸliÄŸinde unutulmaz bir gÃ¶steri sergiledi.
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YaÅŸamlarÄ±nÄ± Uruguay'Ä±n baÅŸkenti Montevideo'da sÃ¼rdÃ¼ren EskiÅŸehirli Ä°layda Naz Uyar ile Carlos Borthagaray, geÃ§tiÄŸimiz eylÃ¼l ayÄ±nda bir bebek sahibi oldu. Borthagaray, Daniel Aslan Bortagaray Uyar adÄ±nÄ± verdikleri bebeÄŸin doÄŸumundan Ã¶nceki saatlerde yaÅŸananlarÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
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Erik DalÄ± sayesinde tanÄ±nan Ã§ift ÅŸimdi aralarÄ±na katÄ±lan bebekle renklenen bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. AÅŸkÄ± uÄŸruna TÃ¼rkiye'den kilometrelerce uzakta bir Ã¼lkeye yerleÅŸen Ä°layda Naz Uyar da zaman zaman sosyal medya hesabÄ±ndan oÄŸluyla birlikte Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor.Â
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Montevideo'daki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Erik DalÄ± oynayarak bir anda dikkat Ã§eken UruguaylÄ± profesyonel dansÃ§Ä± Carlos Borthagaray ve Ä°layda Naz Uyar benzerine filmlerde rastlanacak bir aÅŸk hikayesinin kahramanlarÄ±. Hem de "aÅŸk gelir, kilometrelerce Ã¶teden seni bulur" deyiÅŸini doÄŸrulayacak tÃ¼rden.
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Ä°layda Naz Uyar ve Carlos Borthagaray, 2014 yÄ±lÄ±nda Portekiz'de dÃ¼zenlenen bir folklor festivalinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Carlos, Uruguay ekibindeydi, Ä°layda da TÃ¼rk ekibinde. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde Ã¶nce arkadaÅŸ olurlar. Onlar pek farkÄ±nda deÄŸildir ama hayat onlara Ã§ok gÃ¼zel, benzersiz bir sÃ¼rpriz hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r.
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Festival bitiminde her ikisi de Ã¼lkelerine dÃ¶nerler. Ä°layda, bir dans okulunda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlar. Ä°ÅŸte bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz bundan sonra gelir! Carlos da yÄ±llar sonra aynÄ± okulda dans eÄŸitmeni olarak gÃ¶rev yapmaya baÅŸlar. Ä°ÅŸte bu bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n temelleri de o zaman atÄ±lÄ±r.
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Carlos Borthagaray'Ä±n TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸine ve danslarÄ±na aÅŸinalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n temelleri de iÅŸte o dÃ¶nemde atÄ±lÄ±r.
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Ondan sonrasÄ± da artÄ±k Erik DalÄ± gÃ¶sterisiyle hafÄ±zalara kazÄ±nan o dÃ¼ÄŸÃ¼n!